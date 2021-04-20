Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'de romantizmin doruklarında! 'Aşk olursa haberiniz olur' demişlerdi...

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin görüntüleri aşkın ispatı mı? Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizi bitince soluğu Maldivler'de aldı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden Hande Erçel ile kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı. Ortaya atılan son iddia ise Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in şu sıralar Maldivler'de romantik bir tatil yaptıkları. Bir sosyal medya kullanıcısının görüntülediği ikilinin artık aşklarını itiraf etmeleri bekleniyor... İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk kaçamağından ilk görüntü...