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Haberler Galeri Hande Erçel ilk kez açıkladı! "Çok yakınlarım dışında kimse bilmez" diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!
Giriş Tarihi: 06.06.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 17:17

ilk kez açıkladı! "Çok yakınlarım dışında kimse bilmez" diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!

Magazin dünyasının en gözde isimlerinden olan güzel oyuncu , son dönemde partneri ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Çıktıkları Maldivler tatiliyle düşman çatlatan çift, tatil dönüşü ilişkilerini ele güne duyurmuştu. Şimdilerde yeni ilişkisiyle göz önünde olan Hande Erçel, dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncu, verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekerken, itiraflarıyla da çok konuşuldu. Erçel, "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse bilmez" diyerek sorunlarının üstesinden nasıl geldiğini anlattı.

Hande Erçel ilk kez açıkladı! Çok yakınlarım dışında kimse bilmez diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!

ile aşk yaşadığını uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz ay kabul eden ve mutlu olduklarını söyleyen , dergisine verdiği röportajda hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Hande Erçel ilk kez açıkladı! Çok yakınlarım dışında kimse bilmez diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!

, röportajında "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse üzgün olduğum zamanlarda çok fazla güldüğümü, saçmaladığımı bilmez. Gece denize girmek ve hiç durmadan dans etmek, sorunlarımın üstesinden gelebilmek için kullandığım yöntemlerden bazıları" dedi.

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Hande Erçel ilk kez açıkladı! Çok yakınlarım dışında kimse bilmez diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!

"KENDİMİ EN İYİ HİSSETTİĞİM YER ORASI"

"En çok sevdiğim şey resim yapmak" diyen , "Boyaların içinde kaybolduğum, ruhumu beslediğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer orası..."

Hande Erçel ilk kez açıkladı! Çok yakınlarım dışında kimse bilmez diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!

"Bu tutkumu sergiye dönüştürme niyetim uzun zamandır var. En yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı."

Hande Erçel ilk kez açıkladı! Çok yakınlarım dışında kimse bilmez diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!

Pozlarıyla hayranlarını mest eden Erçel, "Benim de yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor. Öyle günlerde kendime biraz izin verip o duyguyu yaşıyorum..."

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