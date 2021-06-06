Giriş Tarihi: 06.06.2021 17:14Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 17:17
Hande Erçel ilk kez açıkladı! "Çok yakınlarım dışında kimse bilmez" diyen Hande Erçel'den peş peşe itiraflar!
Magazin dünyasının en gözde isimlerinden olan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Çıktıkları Maldivler tatiliyle düşman çatlatan çift, tatil dönüşü ilişkilerini ele güne duyurmuştu. Şimdilerde yeni ilişkisiyle göz önünde olan Hande Erçel, Vogue dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncu, verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekerken, itiraflarıyla da çok konuşuldu. Erçel, "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse bilmez" diyerek sorunlarının üstesinden nasıl geldiğini anlattı.