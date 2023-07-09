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Haberler Galeri Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan'da aldılar
Giriş Tarihi: 09.07.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 14:26

Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan'da aldılar

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan İtalya'ya geçti. İtalya plajlarında keyif yapan Erçel, bikinili pozlarıyla da adeta şov yapmıştı. Bu kez aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı soluğu Yunanistan'da aldı. Aşkları sınırları aşan ikili tatile doyuyor. Hande Erçel, Yunanistan tatilinden yeni bikinili pozlarını yayınladı. Erçel'in tatil kareleri sosyal medyayı sallarken, zayıflığı da gündem oldu.

Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan’da aldılar

Son günlerde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. Hande Erçel, cemiyet hayatının en bilinen Sabancı ailesiyle anılıyor. Çiftin aşkı artık sınırları aştı. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan Portofino'ya geçmişti.

Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan’da aldılar

İtalyan basınının görüntülediği ünlü çiftin sahilde aşk dolu görüntüleri basına sızmıştı. Ünlü çift, sahilde sık sık romantik anlar yaşamıştı.

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Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan’da aldılar

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birlikte oldukları günden bu yana sıkça yurt dışı tatilleriyle gündem oluyor.

Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan’da aldılar

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili, şimdi de soluğu Yunanistan'da aldı.

Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan’da aldılar

Sevgilisi Hakan Sabancı ile gezmeyelere doyamayan Hande Erçel, adeta bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı.

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