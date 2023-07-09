Giriş Tarihi: 09.07.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 14:26

Hande Erçel minicik bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor! Bu kez soluğu Yunanistan'da aldılar

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan İtalya'ya geçti. İtalya plajlarında keyif yapan Erçel, bikinili pozlarıyla da adeta şov yapmıştı. Bu kez aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı soluğu Yunanistan'da aldı. Aşkları sınırları aşan ikili tatile doyuyor. Hande Erçel, Yunanistan tatilinden yeni bikinili pozlarını yayınladı. Erçel'in tatil kareleri sosyal medyayı sallarken, zayıflığı da gündem oldu.