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Haberler Galeri Hande Erçel mutfaktaki marifetlerini sergiledi! Güzel oyuncu Hande Erçel'in ellerinden aşure...
Giriş Tarihi: 04.09.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 13:34

Hande Erçel mutfaktaki marifetlerini sergiledi! Güzel oyuncu Hande Erçel'in ellerinden aşure...

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen dizi aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yediği içtiği ayrı gitmiyor. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in hayranları da ikilinin güzel haberlerini dört gözle bekliyor. Son olarak evinin mutfağından paylaşımda bulunan Hande Erçel tüm marifetlerini sergiledi. Evinin en sevdiği köşesi olduğunu söylediği mutfağından sık sık paylaşımda bulunan Hande Erçel bu defa aşurelerini süslerken poz verdi. Hande Erçel'in mutfak pozuna beğeni yağarken hayranları genç oyuncuya "Hem güzel hem marifetli" yorumlarında bulundu. İşte Hande Erçel'in ellerinden aşure...

Hande Erçel mutfaktaki marifetlerini sergiledi! Güzel oyuncu Hande Erçel’in ellerinden aşure...

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in hayranları da ikilinin güzel haberlerini dört gözle bekliyor.

Hande Erçel mutfaktaki marifetlerini sergiledi! Güzel oyuncu Hande Erçel’in ellerinden aşure...

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen dizi aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

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Hande Erçel mutfaktaki marifetlerini sergiledi! Güzel oyuncu Hande Erçel’in ellerinden aşure...

İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yediği içtiği ayrı gitmiyor.

Hande Erçel mutfaktaki marifetlerini sergiledi! Güzel oyuncu Hande Erçel’in ellerinden aşure...

Son olarak evinin mutfağından paylaşımda bulunan Hande Erçel tüm marifetlerini sergiledi.

Hande Erçel mutfaktaki marifetlerini sergiledi! Güzel oyuncu Hande Erçel’in ellerinden aşure...

Bu yaza aşkları ve tatil pozları ile damga vuran ikiliden Hande Erçel yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı.

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