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Haberler Galeri Hande Erçel unutulmaz pozlarıyla Maldivler’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!
Giriş Tarihi: 25.04.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 08:29

unutulmaz pozlarıyla ’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldivler kaçamağı takipçilerinin dilinden düşmüyor. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına yağdı. Gözler hep Kerem Bürsin'i arıyor. Hande Erçel'in takipçileri 'Hande zaten Kerem ile birlikte olduğunuzu biliyoruz neden fotoğraf paylaşmıyorsunuz?' diye sordu. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o paylaşımı …

Hande Erçel unutulmaz pozlarıyla Maldivler’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!

Adları sürekli aşk iddialarına karışan ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Hande Erçel unutulmaz pozlarıyla Maldivler’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan ile , son dönemde günlük hayatta da sık sık birlikte görüntüleniyordu.

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Hande Erçel unutulmaz pozlarıyla Maldivler’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Oyuncuların fanları, hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in 'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu.

Hande Erçel unutulmaz pozlarıyla Maldivler’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!

ABLASI DA MALDİVLER'DE
ile 'in ardından, güzel oyuncunun ablası Gamze Erçel de eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte soluğu 'de almıştı.

Hande Erçel unutulmaz pozlarıyla Maldivler’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan ise deniz ve güneşin tadını çıkardığı 'den yeni bir yaptı.

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