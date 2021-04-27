Hande Erçel unutulmaz pozlarıyla Maldivler’i salladı! Duru güzelliğine övgüler yağdı! Sosyal medyada olay oldu!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldivler kaçamağı sosyal medya takipçilerinin dilinden düşmüyor. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına yorum yağdı. Gözler hep Kerem Bürsin'i arıyor. Hande Erçel'in takipçileri 'Hande zaten Kerem ile birlikte olduğunuzu biliyoruz neden fotoğraf paylaşmıyorsunuz?' diye sordu. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o paylaşımı …