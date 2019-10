Güzel oyuncu Hande Erçel ve ablası sosyal medya fenomeni Gamze Erçel geçtiğimiz Ocak ayında kaybettikleri anneleri Aylin Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesağlarından kutladı. Hande Erçel ve Gamze Erçel'in annelerinin fotoğrafları ile yaptıkları paylaşımlarına yazdıkları duygu yüklü sözler yüreklere dokundu. Çok genç yaşta kaybettikleri annelerine duydukları özlemi dile getiren Hande Erçel ve Gamze Erçel'in duygusal mesajlarına karşılık hayranlarından Hande ve Gamze Erçel'in acılarını paylaştıklarının göstergesi olarak sadece yarım saat içinde 90 bine yakın beğeni geldi. İşte Hande Erçel ve Gamze Erçel'in anneleri Aylin Erçel'in doğum gününü kutladıkları o duygusal mesajları...