Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:11

Hande Erçel'den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. "Sen Çal Kapımı" dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile düşman çatlatan ilişkisi geçen aylarda sona eren Hande Erçel, daha sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Ancak bu ilişkisinde de umduğunu bulamayan güzel oyuncu, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Hande Erçel'in Kerem Bürsin detaylı paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri Hande Erçel'e, "Kerem Bürsin'e gönderme mi?" diye sordu. İşte o paylaşım...