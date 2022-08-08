Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Erçel'den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?
Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:11

Hande Erçel'den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. "Sen Çal Kapımı" dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile düşman çatlatan ilişkisi geçen aylarda sona eren Hande Erçel, daha sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Ancak bu ilişkisinde de umduğunu bulamayan güzel oyuncu, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Hande Erçel'in Kerem Bürsin detaylı paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri Hande Erçel'e, "Kerem Bürsin'e gönderme mi?" diye sordu. İşte o paylaşım...

Hande Erçel’den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?

Türk kadın oyuncular arasında en çok takipçiye sahip olan Hande Erçel, her adımıyla mercek altına alınıyor. Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Hande Erçel’den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?

"Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'e gönlünü de kaptıran Erçel, yaptığı paylaşımlarla mest ediyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Erçel’den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?

Ancak peri masalı kısa sürdü, gözde çift geçen aylarda yollarını ayırdı.

Hande Erçel’den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?

Hande Erçel, biten ilişkisinin ardından kalbini yine meslektaşı olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. Ancak bu birliktelik de kısa sürdü.

Hande Erçel’den heyecanlandıran Kerem Bürsin hamlesi! Güzel oyuncu eski aşkına gönderme mi yaptı?

Şimdilerde özel hayatında yalnız olduğu bilinen güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyada ses getirdi.

SON DAKİKA