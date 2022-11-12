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Haberler Galeri Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!
Giriş Tarihi: 12.11.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 10:41

Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!

Hande Erçel eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştı mı? Güzel oyuncu Hande Erçel son noktayı koydu! Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta bir kafede buluşmuştu. İkilinin hayranları tarafından görüntülenmelerinin ardından, barıştıkları iddiaları ortaya atılmıştı. Kerem Bürsin barışma iddialarını ne kabul etmiş ne de yalanlamıştı... Hande Erçel'den aşk iddialarını ilk kez yanıt geldi. Peki Hande Erçel ile Kerem Bürsin gerçekten barıştı mı?

Hande Erçel’den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!

Hande Erçel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncu omuzlarındaki bol ceketi, altındaki bol pantolon ve içine giydiği deri yeleğiyle hanımağa gibiydi. Başında bir kasketi eksikti. Hande Erçel eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Hande Erçel’den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!

Hande Erçel eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştı mı? Güzel oyuncu Hande Erçel son noktayı koydu!

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Hande Erçel’den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!

Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta bir kafede buluşmuştu. İkilinin hayranları tarafından görüntülenmelerinin ardından, barıştıkları iddiaları ortaya atılmıştı.

Hande Erçel’den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!

Kerem Bürsin barışma iddialarını ne kabul etmiş ne de yalanlamıştı...

Hande Erçel’den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!

Hande Erçel'den aşk iddialarını ilk kez yanıt geldi. Peki Hande Erçel ile Kerem Bürsin gerçekten barıştı mı?

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