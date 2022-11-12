Hande Erçel’den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!

Hande Erçel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncu omuzlarındaki bol ceketi, altındaki bol pantolon ve içine giydiği deri yeleğiyle hanımağa gibiydi. Başında bir kasketi eksikti. Hande Erçel eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi.