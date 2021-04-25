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Haberler Galeri Hande Erçel’den Mavi’li paylaşım! Sevgilisi Kerem Bürsin ve ailesi ile Maldivler’in tadını çıkartıyor!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:59

’den ’li ! Sevgilisi ve ailesi ile ’in tadını çıkartıyor!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Oyuncuların fanları, hesaplarından bir kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ardından, güzel oyuncunun ablası de eşi ve kızı ile birlikte soluğu Maldivler'de almıştı. Kumsalda yeğeni Mavi ile poz veren genç yıldızın son paylaşımı sosyal medyada kısa sürede oldu. İşte Hande'nin Mavi'li Maldivler hatırası …

Hande Erçel’den Mavi’li paylaşım! Sevgilisi Kerem Bürsin ve ailesi ile Maldivler’in tadını çıkartıyor!

Adları sürekli aşk iddialarına karışan ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Hande Erçel’den Mavi’li paylaşım! Sevgilisi Kerem Bürsin ve ailesi ile Maldivler’in tadını çıkartıyor!

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan ile , son dönemde günlük hayatta da sık sık birlikte görüntüleniyordu.

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Hande Erçel’den Mavi’li paylaşım! Sevgilisi Kerem Bürsin ve ailesi ile Maldivler’in tadını çıkartıyor!

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Oyuncuların fanları, hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in 'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu.

Hande Erçel’den Mavi’li paylaşım! Sevgilisi Kerem Bürsin ve ailesi ile Maldivler’in tadını çıkartıyor!

ABLASI DA MALDİVLER'DE
ile 'in ardından, güzel oyuncunun ablası de eşi ve kızı ile birlikte soluğu 'de almıştı.

Hande Erçel’den Mavi’li paylaşım! Sevgilisi Kerem Bürsin ve ailesi ile Maldivler’in tadını çıkartıyor!

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan ise deniz ve güneşin tadını çıkardığı 'den yeni bir yaptı.

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