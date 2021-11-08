Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:55Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 12:01
Hande Erçel'den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!
Güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da en çok takip edilen oyuncu olan Erçel, yaptığı her paylaşımla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda dizi aşkı gerçek olan ve Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, her hareketiyle sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Hande Erçel son olarak milyonluk yeni evinden paylaşımlarda bulundu. Spor tarzıyla dikkat çeken Hande Erçel'in ayna pozları kısa sürede gündem oldu. Erçel'e takipçilerinden, "Günden güne güzelleşiyor" yorumları geldi.