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Haberler Galeri Hande Erçel'den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 12:01

Hande Erçel'den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!

Güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da en çok takip edilen oyuncu olan Erçel, yaptığı her paylaşımla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda dizi aşkı gerçek olan ve Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, her hareketiyle sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Hande Erçel son olarak milyonluk yeni evinden paylaşımlarda bulundu. Spor tarzıyla dikkat çeken Hande Erçel'in ayna pozları kısa sürede gündem oldu. Erçel'e takipçilerinden, "Günden güne güzelleşiyor" yorumları geldi.

Hande Erçel’den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!

Meslektaşı Kerem Bürsin ile dizi aşkı gerçek olan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Hande Erçel’den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!

EV HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a Hande giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı.

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Hande Erçel’den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!

Instagram'da 25 milyon takipçisi olan güzel oyuncu bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı.

Hande Erçel’den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!

Ayna karşısında poz veren Erçel'in bu paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı. Takipçileri Hande Erçel için 'günden güne güzelleşiyor' yorumları yaptı.

Hande Erçel’den milyonluk evinden yeni pozlar! Mini taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel nefes kesti!

Haklarında çıkan 'aşk' haberlerini uzun süre reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi sezon finali yaptıktan sonra Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrulamıştı.

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