Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:31

Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor! Önceki akşam bir ödül töreninde 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' ödülü Serenay Sarıkaya'ya gitti. Jüri üyeleri arasında olan Arzu Sabancı, diğer aday olan oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'e oyunu vermedi. Tercihini Serenay Sarıkaya'dan yana kullanan Arzu Sabancı, böylece "Arzu Hanım'dan müstakbel gelinine onay çıktı" şeklinde yorumlanabilecek haberlerin de önüne geçti. Bir diğer iddiaya göre de Erçel'in törene katılmama sebeplerinden biri de müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aynı ortama girip yine olası haberlerin önüne geçmekti. İşte tüm detaylar…

Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!

Magazin, moda, sosyete ve podyumların ünlü isimleri önceki akşamki bir ödül töreninde buluştu. Hande Erçel, 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. Ancak iddiaya göre jüride yer alan sevgilisinin annesi Arzu Sabancı, kendisine oy vermedi! Ödül, Serenay Sarıkaya'ya gitti.

Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!

Şıklık yarışının yaşandığı gecede gözler ise Serenay Sarıkaya'daydı. Cesur seçimiyle her zamanki iddiasını ortaya koyan güzel oyuncu, törende 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!

Takvim'in haberine göre; Aynı kategorideki diğer aday isim ise Hande Erçel'di.

Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!

Yıldızlar geçidinin yaşandığı törene de katılmayan Erçel'le ilgili dedikodu kazanı da kaynadı.

Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!

İddiaya göre; ödülleri belirleyen jüride şıklığıyla her daim göz dolduran Arzu Sabancı da vardı.

SON DAKİKA