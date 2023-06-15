Hande Erçel’e kaynana vetosu! Arzu Sabancı tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı!

Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:31

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor! Önceki akşam bir ödül töreninde 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' ödülü Serenay Sarıkaya'ya gitti. Jüri üyeleri arasında olan Arzu Sabancı, diğer aday olan oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'e oyunu vermedi. Tercihini Serenay Sarıkaya'dan yana kullanan Arzu Sabancı, böylece "Arzu Hanım'dan müstakbel gelinine onay çıktı" şeklinde yorumlanabilecek haberlerin de önüne geçti. Bir diğer iddiaya göre de Erçel'in törene katılmama sebeplerinden biri de müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aynı ortama girip yine olası haberlerin önüne geçmekti. İşte tüm detaylar…