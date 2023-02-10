Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:31
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
09:46
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek yürek olan ülkemiz, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden de depremden etkilenen bölgelere destek geliyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.