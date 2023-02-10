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Haberler Galeri Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar
Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:46

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek yürek olan ülkemiz, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden de depremden etkilenen bölgelere destek geliyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden de depremden etkilenen bölgelere destek geliyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

"Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi Lütfen enerjiniz motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın, hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak... Kimseye kızmayın sen niye bir şey yapmıyorsun diye. Onların da bir planı vardır."

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