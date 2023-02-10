Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi Lütfen enerjiniz motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın, hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak... Kimseye kızmayın sen niye bir şey yapmıyorsun diye. Onların da bir planı vardır."