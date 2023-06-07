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Haberler Galeri Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den kıskançlık itirafı! 'Mavi benden çok Hande'yi görüyor...'
Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 12:54

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den kıskançlık itirafı! 'Mavi benden çok Hande'yi görüyor...'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, üç yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin hastalığı sebebiyle son günlerde zor bir dönemden geçiyor. Aylin Mavi ile paylaşımlarına ara veren fenomen, hayatındaki diğer detayları takipçilerinin beğenisine sunmayı sürdürüyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, yüzü olduğu bir markanın lansmanında objektiflere yansıdı. Kızı Aylin Mavi hakkındaki sorulara yanıt veren ünlü isim, Hande Erçel ile kızı Aylin Mavi hakkında dikkat çeken bir kıskançlık itirafında da bulundu. İşte detaylar...

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kıskançlık itirafı! ’Mavi benden çok Hande’yi görüyor...’

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Gamze Erçel, ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı oluyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kıskançlık itirafı! ’Mavi benden çok Hande’yi görüyor...’

Her hareketiyle dikkat çeken Erçel, son olarak yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kıskançlık itirafı! ’Mavi benden çok Hande’yi görüyor...’

Güzellik dünyasının, sosyal medya fenomenlerinin ve basının bir araya geldiği davette gazetecilerin sorularına cevap veren Gamze Erçel, son dönemde ablası Hande Erçel'in ve kendisinin markalar tarafından sıkça tercih edilmesiyle ilgili olarak konuştu.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kıskançlık itirafı! ’Mavi benden çok Hande’yi görüyor...’

'O DA BENDEN FİKİR ALIR'

Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kıskançlık itirafı! ’Mavi benden çok Hande’yi görüyor...’

"Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Yapacağımız iş anlaşmalarında mutlaka birbirimizin fikrini alırız. Hande'nin öngörüsü bu anlamda çok iyi.

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