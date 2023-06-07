Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kıskançlık itirafı! ’Mavi benden çok Hande’yi görüyor...’

Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 12:54

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, üç yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin hastalığı sebebiyle son günlerde zor bir dönemden geçiyor. Aylin Mavi ile paylaşımlarına ara veren fenomen, hayatındaki diğer detayları takipçilerinin beğenisine sunmayı sürdürüyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, yüzü olduğu bir markanın lansmanında objektiflere yansıdı. Kızı Aylin Mavi hakkındaki sorulara yanıt veren ünlü isim, Hande Erçel ile kızı Aylin Mavi hakkında dikkat çeken bir kıskançlık itirafında da bulundu. İşte detaylar...