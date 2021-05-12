Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de itiraf geldi! Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!

Son dönemin gözde isimleri arasında yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, uzun süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu. Dizi aşklarının gerçeğe dönüştüğü konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler kaçamağı ile iddiaları güçlendirmişti. Yaptıkları paylaşımlarla ilişkiyi adeta gözler önüne seren çiftten çok geçmeden aşk ilanı da geldi. Hande Erçel, "Teşekkür ederim her şey çok güzel" diyerek ilk kez ilişkiyi kabul etmiş oldu. Erçel'in ardından Bürsin'den de itiraf gecikmedi. İşte Kerem Bürsin'in ilk sözleri...