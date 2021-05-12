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Haberler Galeri Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de itiraf geldi! Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 12.05.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 09:53

'in ardından 'den de itiraf geldi! 'in sevgilisi aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!

Son dönemin gözde isimleri arasında yer alan ile 'in, uzun süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu. Dizi aşklarının gerçeğe dönüştüğü konuşulan ve , Maldivler kaçamağı ile iddiaları güçlendirmişti. Yaptıkları paylaşımlarla ilişkiyi adeta gözler önüne seren çiftten çok geçmeden aşk ilanı da geldi. Hande Erçel, "Teşekkür ederim her şey çok güzel" diyerek ilk kez ilişkiyi kabul etmiş oldu. Erçel'in ardından Bürsin'den de itiraf gecikmedi. İşte Kerem Bürsin'in ilk sözleri...

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de itiraf geldi! Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!

Son dönemin gözde isimleri arasında yer alan ile 'in, uzun süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de itiraf geldi! Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!

Dizi aşklarının gerçeğe dönüştüğü konuşulan ve , Maldivler kaçamağı ile iddiaları güçlendirmişti.

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Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de itiraf geldi! Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!

Maldivler dönüşü ilk kez el ele görüntülenen ile aşkı belgelenmişti.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de itiraf geldi! Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!

, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu hakkında geçen günlerde ilk kez konuştu.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de itiraf geldi! Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin aşkını ilan ederken utangaç halleriyle dikkat çekti!

Daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" sözlerine karşısında, "Teşekkür ederim her şey çok güzel" diyerek, aşk itirafında bulunarak ilk kez ilişkiyi de kabul etmiş oldu.

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