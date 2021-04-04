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Haberler Galeri Hande Erçel'in bu halleri bambaşka... Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:00

'in bu halleri bambaşka... Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum 'den geldi...

Güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in adı son olarak genç iş adamı ile anılmıştı. Murat Akdoğan'ın ailesinin ilişkilerine izin vermediği genç çiftin yollarını ayırmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Hande Erçel'den aşk dedikodularının gölgesinde yeni paylaşım geldi. Partneri Kerem Bürsin ile paylaşımda bulunan Hande Erçel'e ilk yorumu da yine yakışıklı oyuncu yaptı...

Hande Erçel'in bu halleri bambaşka... Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi...

Güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Hande Erçel'in bu halleri bambaşka... Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi...

Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan 'in adı son olarak genç iş adamı ile anılmıştı.

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Hande Erçel'in bu halleri bambaşka... Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi...

'ın ailesinin ilişkilerine izin vermediği genç çiftin yollarını ayırmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Hande Erçel'in bu halleri bambaşka... Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi...

'den aşk dedikodularının gölgesinde yeni paylaşım geldi.

Hande Erçel'in bu halleri bambaşka... Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi...

Partneri ile paylaşımda bulunan 'e ilk yorumu da yine yakışıklı oyuncu yaptı...

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