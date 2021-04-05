Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...

Güzel oyuncu Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in adı son olarak genç iş adamı Murat Akdoğan ile anılmıştı. Murat Akdoğan'ın ailesinin ilişkilerine izin vermediği genç çiftin yollarını ayırmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Hande Erçel'den aşk dedikodularının gölgesinde yeni paylaşım geldi. Partneri Kerem Bürsin ile paylaşımda bulunan Hande Erçel'e ilk yorumu da yine yakışıklı oyuncu yaptı...