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Haberler Galeri Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 08:50

Siyahlar içindeki 'e ilk yorum 'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...

Güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in adı son olarak genç iş adamı ile anılmıştı. Murat Akdoğan'ın ailesinin ilişkilerine izin vermediği genç çiftin yollarını ayırmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Hande Erçel'den aşk dedikodularının gölgesinde yeni paylaşım geldi. Partneri Kerem Bürsin ile paylaşımda bulunan Hande Erçel'e ilk yorumu da yine yakışıklı oyuncu yaptı...

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...

Güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...

Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan 'in adı son olarak genç iş adamı ile anılmıştı.

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Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...

'ın ailesinin ilişkilerine izin vermediği genç çiftin yollarını ayırmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...

'den aşk dedikodularının gölgesinde yeni paylaşım geldi.

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi... Hande Erçel'in bu halleri bambaşka...

Partneri ile paylaşımda bulunan 'e ilk yorumu da yine yakışıklı oyuncu yaptı...

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