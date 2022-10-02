Giriş Tarihi: 02.10.2022 15:02
Güncelleme Tarihi: 02.10.2022
15:18
Hande Erçel'in yeni pozları Instagram'ı yıktı! "Yine sınırları aştık "
Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle adeta baş döndürüyor. Kerem Bürsin ile başrolünde yer aldığı Sen Çal kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son olarak Marie Claire dergisine poz veren Hande Erçel, hayranlarını büyüledi. Erçel'in iddialı pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Ünlü isme kısa sürede rekor beğeni geldi. İşte Hande Erçel'in yeni paylaşımları...