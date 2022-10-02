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Haberler Galeri Hande Erçel'in yeni pozları Instagram'ı yıktı! "Yine sınırları aştık "
Giriş Tarihi: 02.10.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 15:18

Hande Erçel'in yeni pozları Instagram'ı yıktı! "Yine sınırları aştık "

Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle adeta baş döndürüyor. Kerem Bürsin ile başrolünde yer aldığı Sen Çal kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son olarak Marie Claire dergisine poz veren Hande Erçel, hayranlarını büyüledi. Erçel'in iddialı pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Ünlü isme kısa sürede rekor beğeni geldi. İşte Hande Erçel'in yeni paylaşımları...

Hande Erçel’in yeni pozları Instagram’ı yıktı! Yine sınırları aştık

Hande Erçel magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Aşk hayatıyla bir ara gündem olan Hande Erçel, kıyafetleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Hande Erçel’in yeni pozları Instagram’ı yıktı! Yine sınırları aştık

Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel, bu ilişkisini de noktalamıştı.

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Hande Erçel’in yeni pozları Instagram’ı yıktı! Yine sınırları aştık

Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü güzel Hande Erçel, iddialı pozlarıyla da göz dolduruyor.

Hande Erçel’in yeni pozları Instagram’ı yıktı! Yine sınırları aştık

Hande Erçel, paylaştığı yeni pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Hande Erçel’in yeni pozları Instagram’ı yıktı! Yine sınırları aştık

Güzel oyuncu Marie Claire dergisine poz verdi.

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