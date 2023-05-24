Giriş Tarihi: 24.05.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 15:42

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı gibi projelerle popülerliği yakalayan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Hakan Sabancı ile aşkını ilan eden Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Instagraram'da en fazla takipçisi bulunan Türk oyuncu Hande Erçel Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle ilgi odağıydı. Hande Erçel, üç gün boyunca farklı renk ve tarzdaki kombinleriyle göz kamaştırdı.Erçel'in Cannes şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı.