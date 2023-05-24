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Haberler Galeri Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 15:42

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı gibi projelerle popülerliği yakalayan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Hakan Sabancı ile aşkını ilan eden Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Instagraram'da en fazla takipçisi bulunan Türk oyuncu Hande Erçel Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle ilgi odağıydı. Hande Erçel, üç gün boyunca farklı renk ve tarzdaki kombinleriyle göz kamaştırdı.Erçel'in Cannes şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı.

Hande Erçel’in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Yer aldığı Çılgın Dershane, Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Hande Erçel’in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Geçmişte Ekin Mert Daymaz, Murat Dalkılıç ve Kerem Bürsin ile ilişki yaşayan Erçel, şimdilerde sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde.

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Hande Erçel’in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Sevgilisiyle ardı ardına tatillere çıkan Hande Erçel son olarak aileye de girdi. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'i ailesiyle tanıştırdı.

Hande Erçel’in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle dikkat çeken Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Erçel bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti.

Hande Erçel’in Cannes şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Cannes Film Festivali'ne giden ünlü oyuncu, güzelliğiyle ilgi odağıydı. Ünlü isim, üç gün boyunca giydikleriyle çok konuşuldu.

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