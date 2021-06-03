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Haberler Galeri Hande Erçel’in esprili doğum günü paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 08:48

’in esprili paylaşımına sevgilisi kayıtsız kalmadı!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'den yeni bir geldi. Sevgilisi Kerem Bürsin için yapılan sürprizini paylaşan güzel oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hande Erçel paylaşımına 'Bunlarda benim payıma düşen pastacıklar' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Hande Erçel'in esprili paylaşımına kayıtsız kalmayan sevgilisi Kerem Bürsin ise 'Sen var ya sen… Yandın sen!' yanıtıyla güzel oyuncuya karşılık verdi.

Hande Erçel’in esprili doğum günü paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı!

Son dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan , hem kariyer hayatı hem de aşk hayatı ile sıkça gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alırken milyonlarca takipçisi de bulunuyor. Sevgilisi için yapılan sürprizini paylaşan güzel oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hande Erçel’in esprili doğum günü paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor.

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Hande Erçel’in esprili doğum günü paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı!

ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti.

Hande Erçel’in esprili doğum günü paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı!

ve 'in kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Hande Erçel’in esprili doğum günü paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı!

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan 'den yeni bir geldi.

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