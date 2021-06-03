Hande Erçel’in esprili doğum günü paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Sevgilisi Kerem Bürsin için yapılan doğum günü sürprizini paylaşan güzel oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hande Erçel paylaşımına 'Bunlarda benim payıma düşen pastacıklar' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Hande Erçel'in esprili paylaşımına kayıtsız kalmayan sevgilisi Kerem Bürsin ise 'Sen var ya sen… Yandın sen!' yanıtıyla güzel oyuncuya karşılık verdi.