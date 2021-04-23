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Haberler Galeri Hande Erçel'in gözünden Kerem Bürsin pozu! Yeni aşıklar Hande Erçel ile Kerem Bürsin yorumlarda birbirlerine kur yaptılar...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 12:28

'in gözünden pozu! Yeni aşıklar yorumlarda birbirlerine kur yaptılar...

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ve Kerem Bursin'in kaçamağı hala konuşuluyor. Aşk tatili mi? Reklam Tatili mi? soruları yanıt ararken Hande Erçel ile ikilisinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeğeni Mavi ile paylaşımda bulunan Hande Erçel güzelliğiyle hayranlarını mest ederken çok konuşulan paylaşımlardan biri de Kerem Bürsin'in oldu. Kerem Bürsin'in kaslarını sergilediği pozunu Hande Erçel'in çektiği ikili tarafından da sosyal medyadan onaylandı. Kerem Bürsin'in tatil pozunun altında birbirlerine adeta kur yapan 'e 'Yeni aşıklar artık itiraf edin' yorumları geldi. Öte yandan Kerem Bürsin'in sakalındaki saç teli de dikkatli gözlerden kaçmadı...

Hande Erçel'in gözünden Kerem Bürsin pozu! Yeni aşıklar Hande Erçel ile Kerem Bürsin yorumlarda birbirlerine kur yaptılar...

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ve Kerem Bursin'in kaçamağı hala konuşuluyor. Aşk tatili mi? Reklam Tatili mi? soruları yanıt ararken Hande Erçel ile ikilisinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Hande Erçel'in gözünden Kerem Bürsin pozu! Yeni aşıklar Hande Erçel ile Kerem Bürsin yorumlarda birbirlerine kur yaptılar...

Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan ile dizi bitince soluğu 'de aldı.

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Hande Erçel'in gözünden Kerem Bürsin pozu! Yeni aşıklar Hande Erçel ile Kerem Bürsin yorumlarda birbirlerine kur yaptılar...

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden ile geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı.

Hande Erçel'in gözünden Kerem Bürsin pozu! Yeni aşıklar Hande Erçel ile Kerem Bürsin yorumlarda birbirlerine kur yaptılar...

Bir sosyal medya kullanıcısının İkiliyi 'de görüntülemesiyle ortaya çıkan tatil kaçamağı'ndan yeni kareler geldi.

Hande Erçel'in gözünden Kerem Bürsin pozu! Yeni aşıklar Hande Erçel ile Kerem Bürsin yorumlarda birbirlerine kur yaptılar...

Son olarak yeğeni Mavi ile paylaşımda bulunan güzelliğiyle hayranlarını mest ederken çok konuşulan paylaşımlardan biri de 'in oldu.

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