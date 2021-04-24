Hande Erçel'in saçları Kerem Bürsin'e dolandı! Yeni aşıklar Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den birbirlerine kur!

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldivler kaçamağı hala konuşuluyor. Aşk tatili mi? Reklam Tatili mi? soruları yanıt ararken Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeğeni Mavi ile paylaşımda bulunan Hande Erçel güzelliğiyle hayranlarını mest ederken çok konuşulan paylaşımlardan biri de Kerem Bürsin'in oldu. Kerem Bürsin'in kaslarını sergilediği pozunu Hande Erçel'in çektiği ikili tarafından da sosyal medyadan onaylandı. Kerem Bürsin'in tatil pozunun altında birbirlerine adeta kur yapan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e 'Yeni aşıklar artık itiraf edin' yorumları geldi. Öte yandan Kerem Bürsin'in sakalındaki saç teli de dikkatli gözlerden kaçmadı...