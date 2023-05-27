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Haberler Galeri Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! 'Her seferinde konuşacak mıyız ama?'
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:56

Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! 'Her seferinde konuşacak mıyız ama?'

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı gündemdeki yerini koruyor. İş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali için Fransa'da bulunan oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in yanına gidip müdavimi olduğu AMFAR Galası'na katılmıştı. Gözde aşıklar Cannes Film Festivali dönüşünde havaalanında bir kez daha objektiflere yakalandı. Kameraları karşısında görünce gerilen Hakan Sabancı, "Komik olmaya başladı, ben artık biraz rahatsız oluyorum" diyerek sert çıkışta bulundu. İşte Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın objektiflere yansıyan o gergin anları...

Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! ’Her seferinde konuşacak mıyız ama?’

Özel hayatındaki gelişmeler ile magazinin gözde isimlerinden olan güzel oyuncu Hande Erçel, bir süredir çapkın sosyetik olarak nam salan Hakan Sabancı ile birlikte. İlişkilerini başlarda gizli yaşamayı tercih eden çift, son dönemde el ele pozlar vermekten çekinmiyor.

Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! ’Her seferinde konuşacak mıyız ama?’

Yaşadıkları sürpriz aşkla isimlerinden sık sık söz ettiren Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne gitti.

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Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! ’Her seferinde konuşacak mıyız ama?’

İkili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR'ın bağış gecesine el ele katıldı.

Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! ’Her seferinde konuşacak mıyız ama?’

Objektiflere birlikte poz veren ikiliye ilgi büyük oldu. Çifti birlikte görenler 'Evlilik yakın' yorumlarında bulundu.

Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! ’Her seferinde konuşacak mıyız ama?’

Daha önce birkaç kez havaalanında yakalanan çift, Cannes Film Festivali dönüşü yine havaalanında objektiflere yansıdı.

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