Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:56

Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın gergin anları! Havaalanında görüntülenince sert çıktı! 'Her seferinde konuşacak mıyız ama?'

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı gündemdeki yerini koruyor. İş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali için Fransa'da bulunan oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in yanına gidip müdavimi olduğu AMFAR Galası'na katılmıştı. Gözde aşıklar Cannes Film Festivali dönüşünde havaalanında bir kez daha objektiflere yakalandı. Kameraları karşısında görünce gerilen Hakan Sabancı, "Komik olmaya başladı, ben artık biraz rahatsız oluyorum" diyerek sert çıkışta bulundu. İşte Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın objektiflere yansıyan o gergin anları...