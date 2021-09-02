Hande Erçel’in toy halleri olay oldu! Meğer Hande Erçel 18 yaşında magazin programı sunuyormuş...

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncularından. Instagram'daki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı yıldızlarından biri olan Hande Erçel son olarak oyunculuk kariyerine başlaman önce sunduğu magazin programındaki görüntüleri ile olay yarattı. Hande Erçel'in değişimi dikkatlerden kaçmazken, henüz 18 yaşındaki Hande Erçel'i görenler "Hande de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Hande Erçel'in sunuculuk yaptığı dönemdeki toy halleri...