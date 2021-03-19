Hande Erçel'in yeni aşkındaki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı... Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının detayları şoke etti!

Güzel oyuncu Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının ayrıntılarını yazdı. Bir aydan biraz fazla süredir flört eden Hande Erçel ile Murat Akdoğan'ın ilişkisindeki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı... İşte Hande Erçel ve yeni sevgilisi Murat Akdoğan'ı tanıştıran isim...