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  • Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...

'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...

hesabından fotoğrafını paylaşan 'in imaj değişikliği takipçileri tarafından çok beğenildi. Hande Erçel'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya hesabından zaman zaman fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu Hande Erçel bu defa hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı. Hayranlarının "her halin çok güzel" şeklinde mesajlar attıkları Erçel'e binlerce beğeni ve yorum geldi. Hande Erçel'in paylaşımı ilk 1 saat içinde 450 binin üzerinde beğeni aldı. En son Azize adlı dizide ile başrolü paylaşan Hande Erçel dizinin yayından kaldırılmasından sonra bir sürü yüzünü dinlendireceği söylemiş, dizilerde ve filmlerde yer almama kararı almıştı.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 15:14
Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...

Her yaptığıyla adından söz ettiren yine sosyal medyayı salladı... Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel, Azize dizisi ile ekranlara geri dönmüştü. Güzel oyuncunun dizisinin yayın hayatı kısa sürdü. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'in imaj değişikliği takipçileri tarafından çok beğenildi. hesabından yaptığı paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in ve diğer ünlü isimlerin zaman içindeki inanılmaz değişimleri…

Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...

MANSUR ARK

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Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...
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Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...
Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...
Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...

GÖKSEL

Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...
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