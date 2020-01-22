Hande Erçel'in yeni imajı dikkat çekti! Sosyal medyayı salladı...

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel, Azize dizisi ile ekranlara geri dönmüştü. Güzel oyuncunun dizisinin yayın hayatı kısa sürdü. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'in imaj değişikliği takipçileri tarafından çok beğenildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in ve diğer ünlü isimlerin zaman içindeki inanılmaz değişimleri…