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Haberler Galeri Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

’in tarzı sosyal medyada oldu! ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Ünlü şarkıcı 'in tarzı sosyal medyada oldu. Yener'in üzerinden gelen havalı imajı kısa sürdü. Yener'in son hali herkesi şaşırttı. Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Yener üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Ünlü şarkıcı oldu. Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçiler şarkıcının kıyafetini aldı. İşte Hande Yener'in sosyal medyada olan o tarzı...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:50
Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Ünlü şarkıcı 'in tarzı sosyal medyada oldu. Yener'in üzerinden gelen havalı imajı kısa sürdü. Yener'in son hali herkesi şaşırttı. Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Yener üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Ünlü şarkıcı oldu. Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçiler şarkıcının kıyafetini aldı. İşte Hande Yener'in sosyal medyada olan o tarzı...

Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Ünlü sanatçı 'in üzerinden gelen havalı imajı kısa sürdü. Yener'in son hali herkesi şaşırttı.

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Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

yeni albümü 'Carpe Diem' için - Milano'da 480 bin TL harcayarak bir çekim yaptırmış, havalı tarzıyla sosyal medyada övgüler almıştı.

Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Stiline İtalyan moda danışmanı Gabriele Papi karar vermişti.

Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Ancak pop yıldızının önceki gün ortaya çıkan hali şaşırttı.

Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Bir mobilya markasının reklam yüzü olan üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti.

Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi.

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