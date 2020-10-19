Hande Yener’in tarzı sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçileri ünlü şarkıcıyı böyle ti’ye aldı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in tarzı sosyal medyada gündem oldu. Yener'in İtalya üzerinden gelen havalı imajı kısa sürdü. Yener'in son hali herkesi şaşırttı. Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Yener üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. Ünlü şarkıcı ilgi odağı oldu. Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçiler şarkıcının kıyafetini ti'ye aldı. İşte Hande Yener'in sosyal medyada alay konusu olan o tarzı...