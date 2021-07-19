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Haberler Galeri Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!
Giriş Tarihi: 19.07.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 15:39

Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe dönmüş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Zaman zaman kızı Lal ile de paylaşım yapan Aydın son olarak kardeşi ve kızıyla bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın'ın paylaşımına "Üçüz gibisiniz", "Bu nasıl benzerlik", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı. İclal Aydın'ın kardeşi Hilal Aydın Özcan uzman klinik psikolog.

Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın Urla'da sakin bir hayat sürerken bir yandan da sevdikleriyle pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. İclal Aydın kızı ve kardeşini paylaşınca hayranları yorum yağdırdı.

Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, son haliyle magazin gündemine damga vurmuştu. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe dönmüş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

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Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!

Yeni kitap çıkaran İclal Aydın sık sık günlük hayatından paylaşımlar yapıyor. Zaman zaman kızı Lal ile de paylaşım yapan Aydın son olarak kardeşi ve kızıyla bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!

Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın'ın paylaşımına "Üçüz gibisiniz", "Bu nasıl benzerlik", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!

İclal Aydın'ın kardeşi Hilal Aydın Özcan uzman klinik psikolog.

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