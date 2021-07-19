Hangisi İclal kimse bilemedi! İclal Aydın kardeşi Hilal Aydın Özcan ve kızı Lal ile paylaşım yaptı sosyal medya çalkalandı!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe dönmüş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Zaman zaman kızı Lal ile de paylaşım yapan Aydın son olarak kardeşi ve kızıyla bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın'ın paylaşımına "Üçüz gibisiniz", "Bu nasıl benzerlik", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı. İclal Aydın'ın kardeşi Hilal Aydın Özcan uzman klinik psikolog.