Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
10:34
Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Arabesk müziğin en efsane isimlerinden biri. 77 yaşındaki duayen isim, 48 yıllık eşi ile mutlu bir evlilik sürdüyor. Bursa'da yaşayan Ahmet Budak adlı vatandaş, usta sanatçı Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Görenlerin Orhan Gencebay sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor. Pasta ustası Ahmet Budak'ı sokakta görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çekiniyor. Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak'ın tek istediği ise Orhan Gencebay'la bir araya gelmek...