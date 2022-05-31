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Haberler Galeri Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:34

Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Arabesk müziğin en efsane isimlerinden biri. 77 yaşındaki duayen isim, 48 yıllık eşi ile mutlu bir evlilik sürdüyor. Bursa'da yaşayan Ahmet Budak adlı vatandaş, usta sanatçı Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Görenlerin Orhan Gencebay sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor. Pasta ustası Ahmet Budak'ı sokakta görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çekiniyor. Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak'ın tek istediği ise Orhan Gencebay'la bir araya gelmek...

Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...

Arabesk müziğin güçlü sesi olan 77 yaşındaki sanat camiasında kişiliğiyle örnek gösterilen ünlü isimlerden biri. Beyaz Kelebekler grubununda eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile mutlu bir hayat sürdürüyor. Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olan Bursa'da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...

İşte Orhan Gencebay'a benzerliğiyle şaşırtan 63 yaşındaki Ahmet Budak...

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Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...

63 yaşındaki Ahmet Budak'ı gören fotoğraf çektiriyor.

Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...

Bursa'da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...

Görenlerin Orhan Gencebay, sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.

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