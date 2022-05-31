Hangisi Orhan Gencebay! Kimse ayırt edemedi! Tıpkı ikizi...

Arabesk müziğin güçlü sesi olan 77 yaşındaki sanat camiasında kişiliğiyle örnek gösterilen ünlü isimlerden biri. Beyaz Kelebekler grubununda eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile mutlu bir hayat sürdürüyor. Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olan Bursa'da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.