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Haberler Galeri Hanzo'nun güzel doktoru, Salako'nun Emine'si... Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:06

Hanzo'nun güzel doktoru, Salako'nun Emine'si... Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in son hali üzdü!

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner... Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren, Kemal Sunal'ın da en güzel partnerlerindendi... Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyunculardan olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Hanzo'nun doktor Hülya'sı, Salako'nun Emine'si, Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü...

Hanzo’nun güzel doktoru, Salako’nun Emine’si... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in son hali üzdü!

Aramızdan ayrılalı 23 yıl olmasına rağmen ardında bıraktığı sayısız film ile Türkiye'yi güldürmeye devam eden Kemal Sunal'ın son olarak Hanzo filmi gündem oldu.

Hanzo’nun güzel doktoru, Salako’nun Emine’si... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in son hali üzdü!

Hanzo, vahşi ormanda büyümüş bir adamın hikayesini konu ediyor. Bebekken kaybolan Hanzo, vahşi ormanda ayılar tarafından büyütülen genç bir adamdır. Bir gün kazı için köye gelen bir ekip Hanzo'ya rastlar ve onu yanlarına almaya karar verir. Şehre getirilen Hanzo önce doktorlar tarafından incelenir. İnsanlarda oldukça farklı bir şekilde yetişen Hanzo'nu her davranışı tıpkı bir hayvan gibidir. Doktorların da yardımıyla normale döndürülmeye çalışan Hanzo, bu süreçte birbirinden komik olaylara neden olur. Üstelik bir de kendisi ile ilgilenen doktora aşık olan Hanzo izleyenleri kahkahaya boğar...

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Hanzo’nun güzel doktoru, Salako’nun Emine’si... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in son hali üzdü!

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner... Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren, Kemal Sunal'ın da en güzel partnerlerindendi...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Meral Zeren son olarak bir hayranının aracılığı ile sosyal medyadan sevenlerine seslenmişti.

Hanzo’nun güzel doktoru, Salako’nun Emine’si... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in son hali üzdü!

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren son hali ile gündem oldu.

Hanzo’nun güzel doktoru, Salako’nun Emine’si... Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in son hali üzdü!

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

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