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Haberler Galeri Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı! Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harika Avcı'nın son hali olay oldu!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 15:33

Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı! Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harika Avcı'nın son hali olay oldu!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı eski günlerine dönmek için bıçak altına yattı. Bir döneme damga vuran isimlerden olan Harika Avcı son zamanlarda hakkında çıkan maddi, manevi kötü günler geçiriyor haberlerinin ardından şimdide aldığı fazla kilolarla gündemde. Kariyerinin ilk yıllarında geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüşen Harika Avcı uzun yıllar güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Şimdilerde 61 yaşında olan Harika Avcı son yıllarda fazlaca kilo aldı. Eski fit günlerini özleyen Harika Avcı kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. Harika Avcı'nın ameliyata girerken görüntüsü ortaya çıktı. İşte Harika Avcı'nın son hali...

Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı! Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harika Avcı’nın son hali olay oldu!

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Harika Avcı son zamanlarda hakkında çıkan maddi, manevi kötü günler geçiriyor haberlerinin ardından şimdide aldığı fazla kilolarla gündemde.

Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı! Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harika Avcı’nın son hali olay oldu!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı eski günlerine dönmek için bıçak altına yattı.

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Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı! Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harika Avcı’nın son hali olay oldu!

Kariyerinin ilk yıllarında geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüşen Harika Avcı uzun yıllar güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı! Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harika Avcı’nın son hali olay oldu!

Şimdilerde 61 yaşında olan Harika Avcı son yıllarda fazlaca kilo aldı.

Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı! Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harika Avcı’nın son hali olay oldu!

Eski fit günlerini özleyen Harika Avcı kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. Harika Avcı'nın ameliyata girerken görüntüsü ortaya çıktı.

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