Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:19
Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!
Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Küçük Onur'un yıllar sonraki hali görenleri çok şaşırttı! Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...