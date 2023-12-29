Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:19

Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!

Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Küçük Onur'un yıllar sonraki hali görenleri çok şaşırttı! Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!

Küçük Onur lakaplı Onur Sarıkaya'nın son hali ortaya çıktı. Küçük Onur'un yıllar sonraki değişimi, görenleri şoke etti. 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 41 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.

Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!

Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı.

Küçük Onur bir döneme damga vurmuştu | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!

Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.

Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!

Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.

Harika Çocuk Onur olarak biliniyordu... Şimdi bakın ne halde!

Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

SON DAKİKA