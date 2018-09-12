Harper’s Bazaar Türkiye dergisinden dinamik başlangıç

2019 yaz sezonu koleksiyonlarının tanıtıldığı MBIFW moda haftasının ilk gününde açılış partysi Harper's Bazaar Türkiye dergisi ve US Polo ASSN ev sahipliğinde Zorlu Morini de yapıldı. Mykonos Alemagou'nun unlü DJ'İ Nitty Gritty'nin müzikleri eşliğinde moda haftasına dinamik bir başlangıç yapıldı. Moda haftasında koleksiyon tanıtan tasarımcılar Mehtap Elaidi, Gökay Gündoğdu yoğunluklarına ara verip partye katıldı. Şeyma Subaşı Harper's Bazaar Amerika'nın New York'taki partysinden birkaç gün sonra Harper's Bazaar Türkiye'nin davetine geldi. Özlem Süer defilesi çıkışı soluğu party'de alan Özge Ulusoy defile makyajıyla dikkat çekti. Cemiyet hayatından Siren Ertan, Elif Mısırlı, Özlem Avcıoğlu, Berna Sağlam gibi moda severlerin yanı sıra Birce Akalay da davette idi. Fakat gecenin en ilgi çekici personaları ise Deniz Berdan defilesinde podyumda yürüyen Bennu Gerede ve yakışıklı oğulları Daren, Dilan ve Miro oldu. Turkuvaz dergi grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen davetlilerle bizzat ilgilendi.