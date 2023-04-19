Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 12:00

Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi

Ebru Şallı'nın yoga eğitmeni eski eşli Harun Tan, Bebek'te gizemli bir kız arkadaşıyla bisiklete binerken görüntülendi.

Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi

İlk evliliğini 1999 yılında Zeynep Ceylan Kankat ile yapan iş insanı Harun Tan, ikinci evliliğini ise 2002 yılında Ebru Şallı ile yapmıştı.

Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi

Ebru Şallı ile 11 yıllık evliliğini 2013'te sonlandıran ünlü isim, 2020 yılında hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı. Harun Tan'ın Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars Tan, Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi

Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan 58 yaşındaki iş insanı, önceki gün gizemli kız arkadaşıyla birlikte kameralara yakalandı.

Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi

Spora olan düşkünlüğü ve bisiklet sevdasıyla bilinen Harun Tan, Rumelihisarı-Bebek arası pedal çevirdi

Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi

Üç çocuk babası Tan, görüntülendiğini fark edince rahat tavırlar sergilese de, gizemli kız arkadaşı yüzünü gizlemeye çalıştı.

SON DAKİKA