Harun Tan ve gizemli kız arkadaşı sahil turunda görüntülendi

İlk evliliğini 1999 yılında Zeynep Ceylan Kankat ile yapan iş insanı Harun Tan, ikinci evliliğini ise 2002 yılında Ebru Şallı ile yapmıştı. Ebru Şallı ile 11 yıllık evliliğini 2013'te sonlandıran ünlü isim, 2020 yılında hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı. Harun Tan'ın Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars Tan, Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle yaşamını yitirmişti. Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan 58 yaşındaki iş insanı, önceki gün gizemli kız arkadaşıyla birlikte kameralara yakalandı. Spora olan düşkünlüğü ve bisiklet sevdasıyla bilinen Harun Tan, Rumelihisarı-Bebek arası pedal çevirdi Üç çocuk babası Tan, görüntülendiğini fark edince rahat tavırlar sergilese de, gizemli kız arkadaşı yüzünü gizlemeye çalıştı.