Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:12

Konuşanlar ile adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya, YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olmuştu. Hasan Can Kaya, programda sergilediği davranışlarla sosyal medyada gündem olmuştu. Hasan Can Kaya'nın seyircilere laf atmasından rahatsız olan İbrahim Selim, son hamlesiyle şaşırttı.