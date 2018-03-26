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Hatırladınız mı?

Giriş Tarihi: 26.03.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 09:59
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Hatırladınız mı?
Hatırladınız mı?

Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından oldukça sevilmişti.

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Hatırladınız mı?
Hatırladınız mı?

Akademi Pınar yarışmanın ardından oyunculuğa adım attı.

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Hatırladınız mı?
Hatırladınız mı?

Ekran kariyerine ara veren Pınar Aydın evlendi.

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Hatırladınız mı?
Hatırladınız mı?

Evliliğinden bir oğlu olan Pınar Aydın şimdilerde tüm vaktini oğluyla paylaşıyor...

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Hatırladınız mı?
Hatırladınız mı?

Vatanım Sensin'de Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe ana tam bir Osmanlı kadını rolünde.

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Hatırladınız mı?
Hatırladınız mı?

Dizide Hasibe karakterini usta oyuncu Celile Toyon canlandırıyor.1944 yılında İstanbul'da doğan oyuncu konservatuvar eğitimini tiyatro bölümünde tamamladı.

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Hatırladınız mı?
Hatırladınız mı?

Halen İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahne alan oyuncu, 70'li yıllarda sinema dünyasına adım attı.


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