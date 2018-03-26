Hatırladınız mı?

Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından oldukça sevilmişti. Akademi Pınar yarışmanın ardından oyunculuğa adım attı. Ekran kariyerine ara veren Pınar Aydın evlendi. Evliliğinden bir oğlu olan Pınar Aydın şimdilerde tüm vaktini oğluyla paylaşıyor... Vatanım Sensin'de Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe ana tam bir Osmanlı kadını rolünde. Dizide Hasibe karakterini usta oyuncu Celile Toyon canlandırıyor.1944 yılında İstanbul'da doğan oyuncu konservatuvar eğitimini tiyatro bölümünde tamamladı. Halen İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahne alan oyuncu, 70'li yıllarda sinema dünyasına adım attı.