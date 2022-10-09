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Haberler Galeri Havva Öztel'in sahil pozları 'Maşallah' dedirtti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e alev emojileri yağdı!
Giriş Tarihi: 09.10.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 06:41

Havva Öztel'in sahil pozları 'Maşallah' dedirtti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e alev emojileri yağdı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından minili pozlarını paylaşmıştı. Havva Öztel'den bu defa Boğaz manzaralı sahil pozları geldi. Fit hali ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarak Havva Öztel'e alev emojileri yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sahil pozları...

Havva Öztel’in sahil pozları ’Maşallah’ dedirtti! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e alev emojileri yağdı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Havva Öztel’in sahil pozları ’Maşallah’ dedirtti! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e alev emojileri yağdı!

43 yaşındaki Havva Öztel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından estetik operasyon geçireceğini duyurmuştu.

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Havva Öztel’in sahil pozları ’Maşallah’ dedirtti! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e alev emojileri yağdı!

Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından minili pozlarını paylaşmıştı.

Havva Öztel’in sahil pozları ’Maşallah’ dedirtti! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e alev emojileri yağdı!

Havva Öztel fit hali ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarıyor.

Havva Öztel’in sahil pozları ’Maşallah’ dedirtti! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e alev emojileri yağdı!

Havva Öztel'den bu defa Boğaz manzaralı sahil pozları geldi. "Annesi kızından güzel" yorumları yapılan Havva Öztel'e alev emojileri yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sahil pozları...

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