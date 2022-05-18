Hayalleri yarım kaldı! Survivor’a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak’ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022'de herkesi şoke eden bir veda yaşandı. Evrim, Nisa, Berkan ve Ogeday ile girdiği potadan çıkamayan Seda Ocak, yarışmaya veda etti. Şampiyonluk hayalleri yarım kalan Ocak ve takım arkadaşları eleme konseyinde gözyaşlarına boğuldu. Sema Aydemir'in ikizi olan Ocak, sosyal medyada merak konusu oldu. Seda Ocak'ın 19 sene önce hayatını birleştirdiği eşi bakın kim çıktı! İşte Survivor'dan elenen Seda Ocak hakkında tüm merak edilenler...