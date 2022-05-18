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Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:39

Hayalleri yarım kaldı! Survivor'a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak'ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022'de herkesi şoke eden bir veda yaşandı. Evrim, Nisa, Berkan ve Ogeday ile girdiği potadan çıkamayan Seda Ocak, yarışmaya veda etti. Şampiyonluk hayalleri yarım kalan Ocak ve takım arkadaşları eleme konseyinde gözyaşlarına boğuldu. Sema Aydemir'in ikizi olan Ocak, sosyal medyada merak konusu oldu. Seda Ocak'ın 19 sene önce hayatını birleştirdiği eşi bakın kim çıktı! İşte Survivor'dan elenen Seda Ocak hakkında tüm merak edilenler...

Hayalleri yarım kaldı! Survivor’a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak’ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Survivor All Star 2022'de Gönüllüler takımından 6 eleme adayının potaya girdiği son konseyde hayallerine veda eden isim belli oldu. Evrim, Nisa, Hikmet, Ogeday, Berkan ve Seda'nın gitme adayı oldu. SMS oylaması sonucunda, rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star'a veda eden isim 37 yaşındaki Seda Ocak oldu. Ocak, gözyaşlarını tutamadı. Seda'nın elenmesi isi Ünlüler takımında yarışan ikiz kardeşi Sema'yı gözyaşlarına boğdu.

Hayalleri yarım kaldı! Survivor’a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak’ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Ünlüler ve Gönüllüler takımının şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı.

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Hayalleri yarım kaldı! Survivor’a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak’ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Final öncesi yaşanan son ada konseyinde Dominik hayallerine veda eden isim Seda Ocak oldu. Şampiyonluk hayalleri yarım kalan başarılı yarışmacıyı takım arkadaşları teselli etti.

Hayalleri yarım kaldı! Survivor’a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak’ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Seda Ocak yaptığı veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım.

Hayalleri yarım kaldı! Survivor’a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak’ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

"Survivor benim için sadece parkurlardan ibaret. Son kez bugün o parkura baktığımda hissetmiştim. Gitmeyi hak ediyor muyum orasını bilmiyorum. Ben Survivor için elimden geleni yaptım. Ne olduğunun çok farkındayım. En iyi kadınların içerisinde buraya davet edildim.

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