Hayalleri yarım kaldı! Survivor’a gözyaşlarıyla veda eden Seda Ocak’ın 19 yıllık kocası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Seda Ocak yaptığı veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım.