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Giriş Tarihi: 06.09.2021 22:28 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 22:43

Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'ye bir de şimdi bakın! İşte Beton Ayşe'nin son hali

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Beton Ayşe karakteri ile hafızalara kazınan Hayfa Safi'nin son hali herkesi şaşırttı. Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Hayfa Safi, dizinin 2006 yılında ekranlara veda etmesinin ardından Emret Komutanım ve Selena gibi dizilerde rol aldı. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali ise merak konusu oldu. İşte Beton Ayşe karakteri ile hafızalara kazanan başarılı oyuncunun son hali...

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si Hayfa Safi’ye bir de şimdi bakın! İşte Beton Ayşe’nin son hali
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Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si Hayfa Safi’ye bir de şimdi bakın! İşte Beton Ayşe’nin son hali

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncuların şu an ne yaptığı merak ediliyor.

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Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si Hayfa Safi’ye bir de şimdi bakın! İşte Beton Ayşe’nin son hali

2006 yılında ekranlara veda eden Hayat Bilgisi'nin oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi günümüzde bazı dizi ve filmlerde rol alan isimler bulunuyordu.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si Hayfa Safi’ye bir de şimdi bakın! İşte Beton Ayşe’nin son hali

Özellikle gençler tarafından takip edilen Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Beton Ayşe karakteri ile hafızalara kazınan Hayfa Safi'nin son hali ise merak konusu oldu.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si Hayfa Safi’ye bir de şimdi bakın! İşte Beton Ayşe’nin son hali

Hayfa Safi, Hayat Bilgisi'nden sonra Emret Komutanım, Kızlar Yurdu, Selena gibi dizilerde oynadıktan sonra 2008 yılında ekranlara veda ederek Yasin Tulun ile evlendi.

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