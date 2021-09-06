Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si Hayfa Safi’ye bir de şimdi bakın! İşte Beton Ayşe’nin son hali

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Beton Ayşe karakteri ile hafızalara kazınan Hayfa Safi'nin son hali herkesi şaşırttı. Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Hayfa Safi, dizinin 2006 yılında ekranlara veda etmesinin ardından Emret Komutanım ve Selena gibi dizilerde rol aldı. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali ise merak konusu oldu. İşte Beton Ayşe karakteri ile hafızalara kazanan başarılı oyuncunun son hali...