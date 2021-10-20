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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'a bir de şimdi bakın! Çisil Oral'ın son hali görenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 20.10.2021 22:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 22:55

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'a bir de şimdi bakın! Çisil Oral'ın son hali görenleri şaşırttı

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi oyuncularının değişimleri görenleri şaşırtıyor. Oyuncu kadrosunda Kerem Kupacı, Perran Kutman, İpek Erdem ve Serhan Arslan gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde "Kikirik" karakterine hayat veren Çisil Oral'ın son hali herkesi şaşırttı. Özellikle Barbie Gamze ve Törpü Yeliz ile girdiği diyolaglarla hafızalara kazınan Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası bambaşka biri oldu. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’a bir de şimdi bakın! Çisil Oral’ın son hali görenleri şaşırttı

Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncuların değişimleri herkesi şaşırtıyor.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’a bir de şimdi bakın! Çisil Oral’ın son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Kerem Kupacı, Perran Kutman, Gökçe Bahadır, İpek Erdem gibi isimler rol alıyordu.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’a bir de şimdi bakın! Çisil Oral’ın son hali görenleri şaşırttı

2003 yılında yayın hayatına başlayan dizi, 3 sezon sonra ekranlara veda etti.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’a bir de şimdi bakın! Çisil Oral’ın son hali görenleri şaşırttı

Dizinin sona ermesinin ardından oyuncuların son hali merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Çisil Oral...

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’a bir de şimdi bakın! Çisil Oral’ın son hali görenleri şaşırttı

Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatları sonrası bambaşka biri oldu.

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