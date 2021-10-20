Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’a bir de şimdi bakın! Çisil Oral’ın son hali görenleri şaşırttı

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi oyuncularının değişimleri görenleri şaşırtıyor. Oyuncu kadrosunda Kerem Kupacı, Perran Kutman, İpek Erdem ve Serhan Arslan gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde "Kikirik" karakterine hayat veren Çisil Oral'ın son hali herkesi şaşırttı. Özellikle Barbie Gamze ve Törpü Yeliz ile girdiği diyolaglarla hafızalara kazınan Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası bambaşka biri oldu. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali.