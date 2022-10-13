Giriş Tarihi: 13.10.2022 06:46
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! Oyuncu Çisil Oral tam bir estetik harikası oldu!
Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan oyuncu Çisil Oral son olarak verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulundu. Geçen yıllar resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…