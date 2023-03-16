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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetik harikası oldu! Çisil Oral'ı bir de şimdi görün...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 15:55

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetik harikası oldu! Çisil Oral'ı bir de şimdi görün...

Perran Kutman, Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Kerem Kupacı, Ümit Erdim ve Tarık Papuççuoğlu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Hayat Bilgisi oyuncularının değişimleri sosyal medyada zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral...Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle dudak uçuklatan Çisil Oral'ı görenler tanımakta zorlanıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i estetik harikası oldu! Çisil Oral’ı bir de şimdi görün...

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral...

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i estetik harikası oldu! Çisil Oral’ı bir de şimdi görün...

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i estetik harikası oldu! Çisil Oral’ı bir de şimdi görün...

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i estetik harikası oldu! Çisil Oral’ı bir de şimdi görün...

Geçen yıllar resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i estetik harikası oldu! Çisil Oral’ı bir de şimdi görün...

İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

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