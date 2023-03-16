Giriş Tarihi: 16.03.2023 15:51
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
15:55
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetik harikası oldu! Çisil Oral'ı bir de şimdi görün...
Perran Kutman, Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Kerem Kupacı, Ümit Erdim ve Tarık Papuççuoğlu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Hayat Bilgisi oyuncularının değişimleri sosyal medyada zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral...Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle dudak uçuklatan Çisil Oral'ı görenler tanımakta zorlanıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…