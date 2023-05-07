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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tam bir estetik harikası oldu! 'Kikirik Biricik' Çisil Oral'ın son hali "Estetiğin gücü" dedirtti!
Giriş Tarihi: 07.05.2023 06:43

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tam bir estetik harikası oldu! 'Kikirik Biricik' Çisil Oral'ın son hali "Estetiğin gücü" dedirtti!

Estetiğin gücü! Herkes doktorunu sordu... Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan oyuncu Çisil Oral son olarak verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulundu. Geçen yıllar resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i tam bir estetik harikası oldu! ’Kikirik Biricik’ Çisil Oral’ın son hali Estetiğin gücü dedirtti!

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Çisil Oral'dan estetik itirafı geldi!

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i tam bir estetik harikası oldu! ’Kikirik Biricik’ Çisil Oral’ın son hali Estetiğin gücü dedirtti!

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i tam bir estetik harikası oldu! ’Kikirik Biricik’ Çisil Oral’ın son hali Estetiğin gücü dedirtti!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i tam bir estetik harikası oldu! ’Kikirik Biricik’ Çisil Oral’ın son hali Estetiğin gücü dedirtti!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i tam bir estetik harikası oldu! ’Kikirik Biricik’ Çisil Oral’ın son hali Estetiğin gücü dedirtti!

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

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