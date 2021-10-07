Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı oyunculuğu bıraktı bakın ne iş yapıyor! ’Mennan’ Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!

Ünlü oyuncu Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi" dizisindeki Mennan ve "Yahşi Cazibe"deki Ziverbey ile hafızalara kazınmıştı. Erdal Türkmen yıllar sonra ortaya çıktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Erdal Türkmen, şimdi ne yapıyor? Erdal Türkmen, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda sürekli benzer roller gelmesinden şikayetçi olmuş ve artık kendisi için bambaşka bir yol çizdiğini söylemişti. Oyunculuğa ara veren Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen, artık başka bir meslek icra ediyor. Pek çok kişi ise Erdal Türkmen'in ne iş yaptığını merak ediyordu. İşte Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı yetenekli oyuncu Erdal Türkmen'in yeni mesleği ve son hali...