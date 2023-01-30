Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Yahşi Cazibe’nin Ziverbey’iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen’i de değiştirdi!

Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
07:51
Bir döneme damga vuran ve özellikle gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Mennan" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Erdal Türkmen yıllar sonra ortaya çıktı. Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor? Erdal Türkmen, verdiği bir röportajda sürekli benzer roller gelmesinden şikayetçi olmuş ve artık kendisi için bambaşka bir yol çizdiğini söylemişti. Aradan geçen yılların değiştirdiği isimlerden olan ve oyunculuğa ara veren Yahşi Cazibe'nin Ziverbey'i Erdal Türkmen'in şimdi ki mesleği bakın ne!