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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Yahşi Cazibe'nin Ziverbey'iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen'i de değiştirdi!
Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 07:51

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Yahşi Cazibe'nin Ziverbey'iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen'i de değiştirdi!

Bir döneme damga vuran ve özellikle gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Mennan" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Erdal Türkmen yıllar sonra ortaya çıktı. Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor? Erdal Türkmen, verdiği bir röportajda sürekli benzer roller gelmesinden şikayetçi olmuş ve artık kendisi için bambaşka bir yol çizdiğini söylemişti. Aradan geçen yılların değiştirdiği isimlerden olan ve oyunculuğa ara veren Yahşi Cazibe'nin Ziverbey'i Erdal Türkmen'in şimdi ki mesleği bakın ne!

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Yahşi Cazibe’nin Ziverbey’iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen’i de değiştirdi!

Ünlü oyuncu Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi" dizisindeki Mennan ve "Yahşi Cazibe"deki Ziverbey ile gönüllere taht kurmuştu. Erdal Türkmen yıllar sonra ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Yahşi Cazibe’nin Ziverbey’iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen’i de değiştirdi!

Erdal Türkmen, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Erdal Türkmen, bakın şimdi ne yapıyor!

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Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Yahşi Cazibe’nin Ziverbey’iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen’i de değiştirdi!

2000'li yıllarda gençlik dizileri altın çağını yaşıyordu. Bunlardan en akılda kalan, 2003 yılında ekrana gelen ve 4 sezon süren "Hayat Bilgisi"ydi. Gani Müjde'nin kaleme aldığı komedi türündeki dizinin başrolünde Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu gibi oyuncular yer alıyordu.

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Yahşi Cazibe’nin Ziverbey’iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen’i de değiştirdi!

İdealist Afet öğretmen ve öğrencilerinin hayatını izlerken yapımdaki bazı karakterler de ön plana çıkıyordu.

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Yahşi Cazibe’nin Ziverbey’iydi... Aradan geçen yıllar Erdal Türkmen’i de değiştirdi!

Erdal Türkmen, Rıdvan Kanat Lisesi'nin hademesi Mennan olarak ekrana geldi.

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