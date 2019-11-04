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  • Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!

’nin ’ını ’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!

Bir dönemin fenomen dizisi ''nde, '' dikkat çeken karakterlerden biriydi. İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan dizide, ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınmıştı. Bu karaktere hayat veren kariyerine sırasıyla Çiçek Taksi, Hayat Bilgisi, Aynı Çatı Altında, Derman ve son olarak Yahşi Cazibe'de rol alarak devam etti. Erdal Türkmen'in artık gözlerden uzak bir yaşamı var. Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırtıyor. Dizideki halinden çok uzak olan Erdal Türkmen'i görenler tanıyamıyor. Peki, Mennan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erdal Türkmen, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Giriş Tarihi: 04.11.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 15:36
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!

Efsane dizi 'nde '' karakterine hayat veren ünlü oyuncu , son haliyle şaşırttı. Bir zamanlar televizyon tarihine damga vuran Hayat Bilgisi'nde rol alan pek çok oyuncu ilk deneyimlerini başrolünde usta oyuncu Perran Kutman'ın oynadığı bu yapımla yaşadılar. 4 sezon ve 137 bölüm süren dizinin final yapmasının ardından kimi ekran kariyerine devam ederken kimi ise ekranlardan uzaklaştı. İşte merak edenler için Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen ve diğer ünlü isimlerin değişim…

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!

MANSUR ARK

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Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!
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Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!

GÖKSEL

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!
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