Hayat Bilgisi’nin Mennan’ını Erdal Türkmen’i görenler inanamadı! Gençlik dizisiyle tanımıştık!

Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi'nde, 'Mennan' dikkat çeken karakterlerden biriydi. İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan dizide, ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınmıştı. Bu karaktere hayat veren Erdal Türkmen kariyerine sırasıyla Çiçek Taksi, Hayat Bilgisi, Aynı Çatı Altında, Derman ve son olarak Yahşi Cazibe'de rol alarak devam etti. Erdal Türkmen'in artık gözlerden uzak bir yaşamı var. Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırtıyor. Dizideki halinden çok uzak olan Erdal Türkmen'i görenler tanıyamıyor. Peki, Mennan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erdal Türkmen, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?