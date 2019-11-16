Hayat Van Eck: Naim Süleymanoğlu boşu boşuna genç yaşta rahmetli olmadı, çok bedel ödedi

İKİ OMZUMDA DA GENETİK SAKATLIK VAR, HALTERİ KALDIRAMAM DİYE ÇOK KORKTUM

İlk kez tek başına bir filmin başrolü olacaksın. Bu seni korkuttu mu?

Korkuttu tabii... Halter kaldırma, fiziki olarak benzeme, saç uzatmak bile korku faktörüydü benim için. Anlaştığımız süre ile çekim süresi arasında boşluk vardı ama "O zamana kadar saçım yeteri kadar uzayacak mı?" diye endişeleniyordum. İki omzumda genetik sakatlık var. "Bunlara rağmen ben halteri kaldırabilecek miyim?" deyip duruyordum. Bir de tabii Bulgaristan Türkçesi öğrenmem gerekiyordu. Aksan konusu gözümde büyüyordu ama hepsinin üstesinden geldim.

Film için mi vücut yaptın, yoksa önceden de böyle miydin?

Geçmişte de vücut çalışıyordum ama mutlu olacağım şeyler bulamıyordum. Baskete gittim, futbol oynadım ama çok başarılı olamadım. En çok yüzmeye vakit ayırdım. Evde de sıklıkla barfiks yapıyordum, şınav çekiyordum.