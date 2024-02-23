Hayatla Barış’ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

-"Hayatla Barış" filmi vizyona giriyor. Öncelikle heyecanlı mısınız?

Delicesine heyecanlıyım. Durup durup aklıma geliyor ve kalp atışım hızlanıyor. Bir an önce seyirciyle buluşsun istiyorum ve tepkileri merak ediyorum açıkçası. Zor ama güzel ve özel bir projeydi. Umarım hakkını vermişizdir.

SÜREÇ BENİ ÇOK HIRPALADI, ÇOK YORULDUM, BAZEN UMUTSUZLUĞA KAPILDIM

-Barış Telli'nin hayatını oynamak için teklif size nasıl geldi? İlk teklif geldiğinde ne düşündünüz?

Özel bir projeydi bu. Böyle bir projenin gelmesi beni mutlu etti açıkçası. Bir sene önce geldi proje. Biz bu süreçte artısıyla eksisiyle oturduk, masa başı çalışması yaptık. Senaryoda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler daha hayırlı oldu. Sonrasında ben fiziksel olarak antrenmanlara başladım. Bu süreç beni çok fazla hırpaladı, çok yoruldum. Bazen umutsuzluğa kapıldım.