Hayatla Barış’ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

-Şu çok güzel; genelde bu tarz biyografi filmlerini o kişi öldükten sonra izleriz. Değeri sonradan bilinir o insanların. Siz bu konuda şanslısınız, Barış ile birlikte o çalışıyor olmanız epey avantaj…
Evet kesinlikle. Oynadığım kişi karşımda, gözlerimin içine bakıyordu. Direkt notumu o veriyordu yani.
-Barış Telli'yi tanıyor muydunuz?
Gıyaben tanıyordum. Avrupa şampiyonu oldukları dönemde takip etmiştim ama birebir karşılaşmışlığım, tanışıklığım yoktu. Filmin masabaşı çalışmalarında tanıştık, sahada kaynaştık.
ANNE VE BABASINI GÖRÜNCE ÇOK ETKİLENDİM
-Barış'ın hayatıyla ilgili yaptığınız araştırmalar sonrasında sizi en çok şaşırtan ne oldu?
O kadar çok şey var ki Barış'ın hayatında beni etkileyecek… Ama ben en çok ailesini görünce etkilendim. Anne ve babasını görünce hayran kaldım. Çok güzel insanlardı. Barış'ın bugüne gelmesinin ve başarılı olmasının sebebi ailesinin o naifliği bence. Aynı ailesine benzemiş o da, naif bir birey olmuş.