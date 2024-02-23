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Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:47

Hayatla Barış'ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

Hünkar Doğan / Medya Door'un yapımcılığındaki, Barış Telli'nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan, Ampute Futbol Milli Takımı oyunculuğuna ve ardından da Avrupa şampiyonluğuna uzanan mücadele dolu yılları kapsayan "Hayatla Barış" filmi bugün vizyona girdi. Vizyon öncesi Barış Telli'ye hayat veren Taner Ölmez ile bir araya geldik. Film sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Hayatla Barış’ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

"Hayatla Barış" filminin başrol oyuncusu Taner Ölmez, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Çekim sürecinde çok fazla hırpalandığını anlatan Ölmez, "Çok yoruldum. Bazen umutsuzluğa kapıldım." dedi. Kanedyenlerle ilk yürümeye başladığında ertesi gün ellerini açamadığını belirten oyuncu, "Parmaklarım kaskatı kaldı. İki gün sonra tekrar başladım antrenmanlara, bu sefer de omzum tutuldu ağrıdı. Yani hiç çalışmayan kas gruplarım çalıştı. Fiziksel anlamda beni inanılmaz derecede zorladı" ifadelerini kullandı. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Taner Ölmez, baba olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Hayatla Barış’ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

-"Hayatla Barış" filmi vizyona giriyor. Öncelikle heyecanlı mısınız?

Delicesine heyecanlıyım. Durup durup aklıma geliyor ve kalp atışım hızlanıyor. Bir an önce seyirciyle buluşsun istiyorum ve tepkileri merak ediyorum açıkçası. Zor ama güzel ve özel bir projeydi. Umarım hakkını vermişizdir.

SÜREÇ BENİ ÇOK HIRPALADI, ÇOK YORULDUM, BAZEN UMUTSUZLUĞA KAPILDIM

-Barış Telli'nin hayatını oynamak için teklif size nasıl geldi? İlk teklif geldiğinde ne düşündünüz?

Özel bir projeydi bu. Böyle bir projenin gelmesi beni mutlu etti açıkçası. Bir sene önce geldi proje. Biz bu süreçte artısıyla eksisiyle oturduk, masa başı çalışması yaptık. Senaryoda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler daha hayırlı oldu. Sonrasında ben fiziksel olarak antrenmanlara başladım. Bu süreç beni çok fazla hırpaladı, çok yoruldum. Bazen umutsuzluğa kapıldım.

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Hayatla Barış’ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

FİZİKSEL ANLAMDA BENİ İNANILMAZ ZORLADI

-Yapamam, başaramam diye mi?

O kadar zor ki fiziksel olarak. Tek ayakla futbol oynamak, kanedyenlerle yaşamak. Farklı farklı zorlukları var. Kanedyenlerle ilk yürümeye başladığımda ertesi gün ellerimi açamadım. Parmaklarım kaskatı kaldı. İki gün sonra tekrar başladım antrenmanlara, bu sefer de omzum tutuldu ağrıdı. Yani hiç çalışmayan kas gruplarım çalıştı. Fiziksel anlamda beni inanılmaz derecede zorladı. Bir de bununla sadece yürümek de değil. Benim kanedyenlerle artık koşmam, topla birlikte ilerlemem gerekiyordu. Çalım atmam gerekiyordu, şut çekmem gerekiyordu, mücadele etmem gerekiyordu ve bunları yeşil sahada yapmam gerekiyordu. Profesyonel futbolcularının çıktığı, Süper Lig takımlarının çıktığı sahalarda oynadık. O zeminlerde oynadık. Çok uzun saatler çalıştık.

Hayatla Barış’ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

O OLMASAYDI YAPAMAZDIM

-O hazırlık süreci ne kadar sürdü?

Ben yaklaşık 2,5 ay Barış ile antrenman yaptım sahada. O olmasaydı yapamazdım. A'dan Z'ye kadar her şeyi o bana alıştırdı, o bana öğretti. Nerede gücü vermem gerektiğini, nereyi sıkmamam kasmamam gerektiğini. Vücudumda nasıl dengeyi sağlamam, şut attığımda asında o şutu nereden çıkartmam gerektiğini gibi bir sürü detay var. Çok zordu açıkçası ya. İşin psikolojisi de zor. Aslında bazen bakarsan fizikten daha fazla işin psikolojik kısmı, mental kısmı ağır geliyor. Orada benim büyük şansım Barış'ın olması ve Barış'ın çevresindeki o Ampute Milli Takımı'ndaki futbol oynadığı arkadaşlarının olması, onlarla birlikte geçirdiğim vakitlerde rahatladım açıkçası. Beni oyuna çok çabuk dahil ettiler. Barış'ı çok sevdikleri için dolayısıyla ben de bundan faydalandım. Hemen aralarına aldılar, hemen oyuna dahil ettiler, hemen şakalaşmaya başladılar. Bir yerden sonra ben de onlar gibi görünmeye, onlar gibi bakmaya başladım. Artık bir farkımız yoktu. Beraber oturup sette muhabbet ediyorduk.

Hayatla Barış’ın başrolü Taner Ölmez yaşadıklarını anlattı: Çok hırpalandım, bazen umutsuzluğa kapıldım...

-Şu çok güzel; genelde bu tarz biyografi filmlerini o kişi öldükten sonra izleriz. Değeri sonradan bilinir o insanların. Siz bu konuda şanslısınız, Barış ile birlikte o çalışıyor olmanız epey avantaj…

Evet kesinlikle. Oynadığım kişi karşımda, gözlerimin içine bakıyordu. Direkt notumu o veriyordu yani.

-Barış Telli'yi tanıyor muydunuz?

Gıyaben tanıyordum. Avrupa şampiyonu oldukları dönemde takip etmiştim ama birebir karşılaşmışlığım, tanışıklığım yoktu. Filmin masabaşı çalışmalarında tanıştık, sahada kaynaştık.

ANNE VE BABASINI GÖRÜNCE ÇOK ETKİLENDİM

-Barış'ın hayatıyla ilgili yaptığınız araştırmalar sonrasında sizi en çok şaşırtan ne oldu?

O kadar çok şey var ki Barış'ın hayatında beni etkileyecek… Ama ben en çok ailesini görünce etkilendim. Anne ve babasını görünce hayran kaldım. Çok güzel insanlardı. Barış'ın bugüne gelmesinin ve başarılı olmasının sebebi ailesinin o naifliği bence. Aynı ailesine benzemiş o da, naif bir birey olmuş.

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