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Haberler Galeri "Hayır bu gerçek olamaz" Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın hali hayal kırıklığı...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 08:49

"Hayır bu gerçek olamaz" sarışın oldu hayranları yıkıldı! hayal kırıklığı...

Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni bir aşka yelken açan imaj tazelemiş ve saçlarını kestirmişti. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Boluğur'un uzun yıllardır hep siyah olarak kullandığı saçlarını sapsarı gören hayranları şoke oldu. ile şaşıran takipçileri "Hayır bu gerçek olamaz" yorumlarında bulundu. İşte Merve Boluğur'un sarışın hali...

Hayır bu gerçek olamaz Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın hali hayal kırıklığı...

Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı.

Hayır bu gerçek olamaz Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın hali hayal kırıklığı...

Yeni bir aşka yelken açan imaj tazelemiş ve saçlarını kestirmişti.

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Hayır bu gerçek olamaz Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın hali hayal kırıklığı...

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan 'un uzun yıllardır hep siyah olarak kullandığı saçlarını sapsarı gören hayranları şoke oldu.

Hayır bu gerçek olamaz Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın hali hayal kırıklığı...

İşte 'un sarışın hali...

Hayır bu gerçek olamaz Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın hali hayal kırıklığı...

'un sarışın hali ile şaşıran takipçileri "Hayır bu gerçek olamaz" yorumlarında bulundu.

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