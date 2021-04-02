Hayır bu gerçek olamaz Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın hali hayal kırıklığı...

Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur imaj tazelemiş ve saçlarını kestirmişti. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Boluğur'un uzun yıllardır hep siyah olarak kullandığı saçlarını sapsarı gören hayranları şoke oldu. Merve Boluğur'un sarışın hali ile şaşıran takipçileri "Hayır bu gerçek olamaz" yorumlarında bulundu. İşte Merve Boluğur'un sarışın hali...