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Haberler Galeri Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 09:57

Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!

Hamileliğinde 27 haftayı geride bırakan oyuncu Hande Soral'dan yeni poz geldi. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hande Soral bu defa karnı burnunda pozunun yanı sıra bebeğinin ismini de açıkladı. İşte hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, oğlunun ismi…

Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!

Hande Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti.

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Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!

İsmail Demirci de oğlunun isminin yazılı olduğu isimlik ile dikkat çekti.

Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!

HANDE SORAL'IN BEBEĞİNİN İSMİ NE OLACAK?

Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, eşi ile birlikte verdiği pozları paylaştı. Eşi ile poz veren Hande Soral, doğacak oğlunun ismini "Ali Demirci geliyor" diyerek açıkladı.

Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!

Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında İsmail Demirci ile evlendi.

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