Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 09:57

Hayranları merakla bekliyordu! 7 aylık hamile oyuncu Hande Soral bebeğinin ismini açıkladı!

Hamileliğinde 27 haftayı geride bırakan oyuncu Hande Soral'dan yeni poz geldi. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hande Soral bu defa karnı burnunda pozunun yanı sıra bebeğinin ismini de açıkladı. İşte hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, oğlunun ismi…