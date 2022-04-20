Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
16:45
Hazal Kaya aşkını haykırdı! Ali Atay'ın doğum gününde Hazal Kaya'dan romantik paylaşım!
Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Üç kişilik çekirdek ailesiyle güzel bir yaşam süren Hazal Kaya, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hazal Kaya, son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın doğum gününü kutladığı kareler ile aşkını bir kez daha haykırdı. İşte Hazal Kaya'nın romantik paylaşımı...